Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберто Фирмино
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 сент. 1991 (28) лет
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
2
1
0
0
0