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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберт Левандовски
№9
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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