Роберт Левандовски
№9
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
Челси
0 : 3
Бавария
76'
76'
76'
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
76'
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90'