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Матч-центр
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Кристиан Риверо
№28
Вратарь
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 марта 1998 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Валенсия
2
Атлетико
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Сельта
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 0
Барселона
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Барселона
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
3
Валенсия
1
был в запасе