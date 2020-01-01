Рики ван Вольфсвинкел
№9
Нападающий
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Команда
Базель
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 янв. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Базель
3
1
0
1
0