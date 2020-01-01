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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рики ван Вольфсвинкел
№9
Нападающий
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Команда
Базель
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 янв. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига чемпионов Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Кр
Базель
3
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1
0