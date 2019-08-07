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Лента
Матч-центр
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Рики ван Вольфсвинкел
№9
Нападающий
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Команда
Базель
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 янв. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
7.08.2019
7 авг. 2019
ср
21:00
Базель
1 : 2
ЛАСК
7.08.2019
7 авг. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
1
ЛАСК
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
Базель
2 : 1
ПСВ
68'
33'
68'
33'
68'
33'
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
68'
минуты: 1' - 90'
Базель
2
ПСВ
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
ПСВ
3 : 2
Базель
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Базель
2
минуты: 1' - 90'