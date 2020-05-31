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Джованни Рейна
№32
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
США
Дата рождения
13 нояб. 2002 (17) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
Падерборн
1 : 6
Боруссия
31.05.2020
31 мая 2020
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Падерборн
1
Боруссия
6
минуты: 80' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
минуты: 72' - 90'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 72' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Вольфсбург
0
Боруссия
2
минуты: 79' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Байер
4
Боруссия
3
минуты: 46' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 89' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 89' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
76'
76'
76'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Боруссия
5
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Фортуна
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Фортуна
0
был в запасе