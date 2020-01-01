Рауль Хименес
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Мексика
Дата рождения
5 мая 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вулверхэмптон
2
0
1
0
0