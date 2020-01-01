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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рауль Хименес
№9
Нападающий
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Мексика
Дата рождения
5 мая 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вулверхэмптон
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