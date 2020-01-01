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Страна
Австрия
Стадион
Эрнст Хаппель
Тренер
Дитмар Кюбауэр
Д. Кюбауэр
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2015/2016
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
19
Марвин Поцман
М. Поцман
Нап
26
2
0
0
1
0
9
Ветон Бериша
В. Бериша
Нап
26
1
0
0
1
0
22
Андрийя Павлович
А. Павлович
Нап
26
1
0
0
0
0
29
Дени Алар
Д. Алар
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
4
нападающих