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Алисон (Алисон Рамзес Бекер)
№13
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 окт. 1992 (27) лет
Рост
193
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
21 апреля, 11:15
Алиссон в бассейне своего дома покрестил жену Фреда. До этого – Роберто Фирмино
#Алиссон
07 февраля, 11:58
«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
#Лига чемпионов
30 августа 2019, 00:30
Легкий матч «Ливерпуля» превратился в несчастье – Алиссона заменили из-за травмы
#Алиссон
09 августа 2019, 22:45
Впервые главная фигура Бразилии – вратарь. Цифры Алиссона просто сносят
#Алиссон
02 июля 2019, 14:50
На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона
#Лига чемпионов
02 июня 2019, 02:05
«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
#Ливерпуль
12 мая 2019, 21:52