Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Раджа Наингголан
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
4 мая 1988 (32) года
Рост
176
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
19
5
5
5
0