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2011/2012
2010/2011
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
1/16 финала
Порту
1
Байер
3
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
1/16 финала
Байер
2
Порту
1
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
6 тур
Порту
3
Фейеноорд
2
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
5 тур
Янг Бойз
1
Порту
2
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
2 : 0
Порту
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
4 тур
Рейнджерс
2
Порту
0
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Порту
1 : 1
Рейнджерс
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
3 тур
Порту
1
Рейнджерс
1
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
2 тур
Фейеноорд
2
Порту
0
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
1 тур
Порту
2
Янг Бойз
1
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
22:00
Порту
2 : 3
Краснодар
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
22:00
3 раунд
Порту
2
Краснодар
3
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
7.08.2019
7 авг. 2019
ср
20:00
Краснодар
0 : 1
Порту
7.08.2019
7 авг. 2019
ср
20:00
3 раунд
Краснодар
0
Порту
1
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
Порту
1 : 4
Ливерпуль
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
1/4 финала
Порту
1
Ливерпуль
4
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
22:00
Ливерпуль
2 : 0
Порту
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
22:00
1/4 финала
Ливерпуль
2
Порту
0
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
6.03.2019
6 марта 2019
ср
23:00
Порту
3 : 1
Рома
6.03.2019
6 марта 2019
ср
23:00
1/8 финала
Порту
3
Рома
1
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Рома
2 : 1
Порту
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
1/8 финала
Рома
2
Порту
1
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
20:55
Галатасарай
2 : 3
Порту
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
20:55
6 тур
Галатасарай
2
Порту
3
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
Порту
3 : 1
Шальке-04
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
5 тур
Порту
3
Шальке-04
1
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
23:00
Порту
4 : 1
Локомотив
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
23:00
4 тур
Порту
4
Локомотив
1
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
Локомотив
1 : 3
Порту
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
3 тур
Локомотив
1
Порту
3
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
3.10.2018
3 окт. 2018
ср
22:00
Порту
1 : 0
Галатасарай
3.10.2018
3 окт. 2018
ср
22:00
2 тур
Порту
1
Галатасарай
0
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Шальке-04
1 : 1
Порту
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
1 тур
Шальке-04
1
Порту
1
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
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Расписание
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011