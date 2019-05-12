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Лента
Матч-центр
Моя команда
Питер Крауч
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 янв. 1981 (39) лет
Рост
201
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Бернли
1 : 3
Арсенал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Бернли
1
Арсенал
3
минуты: 77' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
22:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
3.05.2019
3 мая 2019
пт
22:00
был в запасе
Эвертон
2
Бернли
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Лестер Сити
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
1
Лестер Сити
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
Ливерпуль
4 : 2
Бернли
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Ливерпуль
4
Бернли
2
минуты: 79' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 3
Кристал Пэлас
2.03.2019
2 марта 2019
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Бернли
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 81' - 90'
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Бернли
88'
88'
88'
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Бернли
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:30
Бернли
2 : 1
Тоттенхэм
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:30
был в запасе
Бернли
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 3
Бернли
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Бернли
3
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Саутгемптон
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Бернли
1
Саутгемптон
1
минуты: 76' - 90'