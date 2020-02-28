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Лука Перрен
№32
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 нояб. 1998 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Нант
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
0
Анжер
0
был в запасе
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ренн
0
Марсель
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Марсель
2
Брест
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
90'
90'
90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
71'
71'
71'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'