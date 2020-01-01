Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 нояб. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Урал
5
2
0
0
0