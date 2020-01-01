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Лента
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Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 нояб. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
англия. кубок
англия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Урал
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0
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