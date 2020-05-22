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Михаэль Паренсен
№29
Полузащитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 июня 1986 (33) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
9'
9'
9'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Унион
0
Бавария
2
был в запасе
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
80'
80'
80'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Унион
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
48'
48'
48'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
48'
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
36'
36'
36'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Унион
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
49'
49'
49'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 32' - 90'
Майнц
2
Унион
3
минуты: 32' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Байер
2 : 0
Унион
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Унион
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Унион
3
Боруссия
1
был в запасе