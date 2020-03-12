Эсекьель Паласиос
№25
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 окт. 1998 (21) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Порту
1
Байер
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе