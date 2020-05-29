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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эсекьель Паласиос
№25
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 окт. 1998 (21) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
Фрайбург
0 : 1
Байер
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
был в запасе
Фрайбург
0
Байер
1
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Байер
1 : 4
Вольфсбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Байер
1
Вольфсбург
4
был в запасе
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
был в запасе
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:30
Байер
2 : 0
Аугсбург
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе