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Лента
Матч-центр
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Оливье Жиру
№18
Нападающий
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Команда
Челси
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 сент. 1986 (33) года
Рост
192
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Челси
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