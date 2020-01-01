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Ольборг
Ольборг
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Страна
Дания
Стадион
Энерги Норд Арена
Тренер
Кент Нильсен
К. Нильсен
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
Полевые игроки
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Ж
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Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
игроков
0
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов