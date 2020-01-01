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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Легкая атлетика
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Легкая атлетика
Хоккей
Фигурное катание
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Новая Зеландия
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Новая Зеландия
Стадион
Тренер
Энтони Хадсон
Э. Хадсон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
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Ж
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Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов