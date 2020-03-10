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Лента
Матч-центр
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Норди Мукиэле
№22
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1997 (22) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 55'
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 55'
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'