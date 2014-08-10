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Нодар Кавтарадзе
№88
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 72' - 90'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 72' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тюмень
1
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
16:00
Тюмень
2 : 0
Енисей
27.07.2014
27 июля 2014
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
2
Енисей
0
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 67' - 90'
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 67' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
минуты: 56' - 90'
Тюмень
1
Оренбург
4
минуты: 56' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 2
Тюмень
6.07.2014
6 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 73'
Волгарь
2
Тюмень
2
минуты: 1' - 73'