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Николо Дзаньоло
№22
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 1999 (20) лет
Рост
189
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
88'
38'
88'
38'
88'
38'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
80'
80'
80'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Парма
2 : 0
Рома
11'
11'
11'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
19'
19'
19'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
19'
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
14'
14'
14'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
14'
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Рома
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
58'
58'
58'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
58'
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 71' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
40'
40'
40'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
59'
59'
59'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Рома
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Рома
4 : 2
Сассуоло
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Рома
4
Сассуоло
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Лацио
1 : 1
Рома
31'
31'
31'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Рома
3 : 3
Дженоа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'