Николас Отаменди
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 февр. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
16
2
0
3
0