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Лента
Матч-центр
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Николас Отаменди
№30
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 февр. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
16
2
0
3
0