Ферри Н'Гома
№19
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 июня 1993 (26) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Ним
3
Брест
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Брест
1
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 87' - 90'