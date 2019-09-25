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Ферри Н'Гома
№19
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 июня 1993 (26) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
3
Брест
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Брест
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Брест
1
Тулуза
1
минуты: 87' - 90'