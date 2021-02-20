Медведев — Джокович
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Australian Open
Медведев за карьеру семь раз встречался с Джоковичем: три победы и семь поражений
20 февраля, 16:07
21 февраля пройдет финал мужского Australian Open, в котором встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович.
Первый на пути к финалу провел Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:2, 7:5. Джокович выбил в полуфинале Аслана Карацева – 6:3, 6:4, 6:2.
Джокович и Медведев уже встречались друг с другом. Статистика:
- 7 очных матчей.
- 3 победы Медведева.
- 4 победы Джоковича.
Перед финалом Медведев сказал:
«В финале я буду претендентом против человека, который выиграл восемь Australian Open, никогда не уступал в полуфиналах и финалах. Он один из величайших игроков в истории.
Конечно, мы оба будем испытывать давление. Но если в целом, то мне терять нечего».
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