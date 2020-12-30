Василий Подколзин
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Подколзин оформил дубль в матче с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021
30 декабря 2020, 07:33
Капитан России U20 Василий Подколзин забросил первые шайбы на МЧМ-2021. Две из них были в первом периоде игры с Австрией U20, еще одна – в третьем.
До этого Россия обыграла США (5:3) и проиграла Чехии (0:2). Подколзин в этих играх не забивал. Третий гол Подколзина на МЧМ стал для сборной России первым в большинстве.
На клубном уровне Василий Подколзин играет за СКА. В этом сезоне КХЛ он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.
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