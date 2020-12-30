Василий Подколзин
Хоккей
Россия U20
МЧМ-2021
Австрия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Василий Подколзин #Хоккей #Россия U20 #МЧМ-2021 #Австрия U20

Подколзин оформил дубль в матче с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

30 декабря 2020, 07:33

Капитан России U20 Василий Подколзин забросил первые шайбы на МЧМ-2021. Две из них были в первом периоде игры с Австрией U20, еще одна – в третьем.

До этого Россия обыграла США (5:3) и проиграла Чехии (0:2). Подколзин в этих играх не забивал. Третий гол Подколзина на МЧМ стал для сборной России первым в большинстве.

На клубном уровне Василий Подколзин играет за СКА. В этом сезоне КХЛ он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.

Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Василий Подколзин
#Хоккей
#Россия U20
#МЧМ-2021
#Австрия U20