Подколзин оформил дубль в матче с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

Капитан России U20 Василий Подколзин забросил первые шайбы на МЧМ-2021. Две из них были в первом периоде игры с Австрией U20, еще одна – в третьем.

До этого Россия обыграла США (5:3) и проиграла Чехии (0:2). Подколзин в этих играх не забивал. Третий гол Подколзина на МЧМ стал для сборной России первым в большинстве.

На клубном уровне Василий Подколзин играет за СКА. В этом сезоне КХЛ он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.

Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией