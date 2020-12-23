Прядкин признает проблему бюджетных денег, хочет два дивизиона по 12 команд, оставил бы на федеральном канале один матч

Выделяет три хороших итога работы в лиге

✅ «Нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон».

✅ « Абсолютно непредсказуемый чемпионат . У нас нет стабильных чемпионов, как «Реал» или «Барселона», «Бавария», которые доминируют на протяжении десятков лет».

✅ « Доволен нашей материальной базой . Безусловно, это заслуга чемпионата мира, но совсем в прошлое ушли вопросы полей – только в Сочи сейчас затронули, но это рабочие моменты, уже справились. Я доволен, что в первом дивизионе есть 4-5 команд с современными аренами – такого в жизни не было!»

Хотел бы на федеральном канале показывать один матч и обзор тура

📺 Если бы не было «Матч ТВ»:

«Продакшеном и контролем занимаемся сами. Один матч и хороший обзор тура показываем на федеральном канале. Остальное я бы все увел в платную подписку . И что особенно важно: в диджитал-среде должен быть очень удобный, интуитивно понятный сервис для просмотра матчей. Плюс продумать вопрос дистрибуции в различных онлайн-сервисах и у операторов спутниковых и кабельных каналов».

Проблема бюджетного финансирования все так же существует

💰 Прядкин до сих пор озвучивает желание лиги – уйти от бюджетного финансирования, но признает, что на данный момент это невозможно.

«Придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так? Мы сидим на бюджетной игле . В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах».

Об изменениях за время его работы в главе лиги

По пунктам:

✅ « Ребрендинг . Мы очень долго к нему шли. Прежнее позиционирование – оно у меня даже в папке еще есть – больше относилось к советской эпохе. Мишка наш очень здорово лег, лига стала узнаваемее. Даже западная аудитория очень здорово мишку оценила».

✅ « Развитие социальных сетей и визуальной составляющей должно играть очень большую роль. Многие из моих ребят меня к этому подталкивали. Мы стали более открытыми. В этом направлении у нас была стагнация».