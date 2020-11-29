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Майк Тайсон победил Роя Джонса
29 ноября 2020, 05:29
Майк Тайсон победил Роя Джонса на WBC Frontline Battle. Для 54-летнего бойца это 51 победа в карьере (всего у него было 57 поединков).
Для Тайсона это был первый поединок впервые с июня 2005 года. Победой над Джонсом он прервал серию из двух поражений (от Дэнни Уильямса и Кевина Макбрайда). Для Роя Джонса это был первый поединок впервые за два года – в феврале 2018-го он побил Скотта Сигмона.
Тайсон сказал: «Разумеется, победил я. У меня есть план Б. Я еще вернусь».
Джонс: «Я поговорю со своей семьей. Если им понравилось, можно еще раз повторить что-то подобное. Передаю привет России».
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