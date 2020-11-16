Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
СКА выиграл у «Салавата Юлаева» в овертайме – 3:2. А начался матч с курьезного гола Сакари Маннинена.
Фактически Маннинен просто подправил шайбу в средней зоне. Она летела по направлению к воротам, но изменила направление после падения на лед. Голкипер СКА Михаил Бердин не успел среагировать и пропустил гол.
В трансляции сразу это не было заметно, но очень хорошо было видно при повторе.
Бердин через пять минут пропустил и второй гол от Сошникова – 0:2. На второй период и до конца матча вышел Ярослав Аскаров.
СКА все-таки сравнял счет благодаря дублю Бурдасова и довел матч до овертайма. А там уже на 14-й секунде забил Ткачев – 3:2 победа СКА.
Для Бердина матч наверняка был принципиальным. В детстве он мечтал играть всю карьеру за «Салават», но в 14 лет клуб прямым текстом объявил, что не нуждается в нем.
«Не считаю воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами, и с теми, с кем тренировался в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом», – говорил Бердин, но все равно признавался, что болеет за «Салават».
И еще одно интервью:
«Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел – ВХЛ», я просто сломался. Обидно, что так плохо расстались с «Салаватом». Я даже 5 лет не мог зайти в дворец спорта в Уфе. Просто не мог».