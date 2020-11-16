Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался

Для Бердина матч наверняка был принципиальным. В детстве он мечтал играть всю карьеру за «Салават», но в 14 лет клуб прямым текстом объявил, что не нуждается в нем.

«Не считаю воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами, и с теми, с кем тренировался в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом», – говорил Бердин, но все равно признавался, что болеет за «Салават».

И еще одно интервью:

«Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел – ВХЛ», я просто сломался. Обидно, что так плохо расстались с «Салаватом». Я даже 5 лет не мог зайти в дворец спорта в Уфе. Просто не мог».