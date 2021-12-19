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Габриэль Мартинелли
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#Арсенал #АПЛ #Лидс #Габриэль Мартинелли

В матче с «Лидсом» «Арсенал» забил свой 7000-й гол в чемпионате Англии. Больше только у двух клубов

5 часов назад

В 18-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл на выезде «Лидс» со счетом 4:1. Такой была эта встреча.

Матч завершен
Лидс
Лидс
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Смит-Роу 84'

Первый мяч Габриэля Мартинелли стал для «Арсенала» 7000-м в высшем дивизионе Англии. По этому показателю «Арсенал» расположился на третьем месте.

Вот топ-3:

1. «Эвертон» – 7139.

2. «Ливерпуль» – 7069.

3. «Арсенал» – 7003 (с учетом еще трех голов во встрече с «Лидсом»).

А вот авторы юбилейных голов «Арсенала»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм «Арсенала»
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