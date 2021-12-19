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Габриэль Мартинелли
В матче с «Лидсом» «Арсенал» забил свой 7000-й гол в чемпионате Англии. Больше только у двух клубов
5 часов назад
Первый мяч Габриэля Мартинелли стал для «Арсенала» 7000-м в высшем дивизионе Англии. По этому показателю «Арсенал» расположился на третьем месте.
Вот топ-3:
1. «Эвертон» – 7139.
2. «Ливерпуль» – 7069.
3. «Арсенал» – 7003 (с учетом еще трех голов во встрече с «Лидсом»).
А вот авторы юбилейных голов «Арсенала»:
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