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ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом». Он 75 минут играл в меньшинстве
21 ноября, 16:05
- В старте ЦСКА впервые вышел Бруно Фукс. Он удалился на 15-й минуте. ЦСКА 75-й минут был в меньшинстве.
- ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей подряд.
- У «Химок» безвыигрышная серия доросла до четырех матчей: 2 поражения и 2 ничьих.
В 16-м туре ЦСКА сыграет с «Зенитом». «Химки» же ждет матч с «Краснодаром».
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