Теренс Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира. Сейчас он победил Шона Портера

9 июня 2018 года Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна и стал чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. Дальнейшие бои Кроуфорда:

13 октября 2018 года – победил Хосе Бенавидеса и впервые защитил титул.

20 апреля 2019 года – победил Амира Хана и снова защитил титул.

14 декабря 2019 года – победил Эгидиюса Каваляускаса и в третий раз защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.

14 ноября 2020 года – победил Келла Брука. Это была четвертая защита титула Кроуфорда.

21 ноября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в рамках которого прошла пятая защита чемпионского титула Теренса Кроуфорда. Он встречался с Шоном Портером в 10-м раунде техническим нокаутом: после двух нокдаунов его угол выбросил полотенце.

Кадры боя: