Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира. Сейчас он победил Шона Портера
20 минут назад
9 июня 2018 года Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна и стал чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. Дальнейшие бои Кроуфорда:
- 13 октября 2018 года – победил Хосе Бенавидеса и впервые защитил титул.
- 20 апреля 2019 года – победил Амира Хана и снова защитил титул.
- 14 декабря 2019 года – победил Эгидиюса Каваляускаса и в третий раз защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.
- 14 ноября 2020 года – победил Келла Брука. Это была четвертая защита титула Кроуфорда.
21 ноября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в рамках которого прошла пятая защита чемпионского титула Теренса Кроуфорда. Он встречался с Шоном Портером в 10-м раунде техническим нокаутом: после двух нокдаунов его угол выбросил полотенце.
Кадры боя:
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Чемпионский танец Коуфорда:
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