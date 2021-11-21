Теренс Кроуфорд
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#Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира. Сейчас он победил Шона Портера

20 минут назад

9 июня 2018 года Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна и стал чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. Дальнейшие бои Кроуфорда:

  • 13 октября 2018 года – победил Хосе Бенавидеса и впервые защитил титул.
  • 20 апреля 2019 года – победил Амира Хана и снова защитил титул.
  • 14 декабря 2019 года – победил Эгидиюса Каваляускаса и в третий раз защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе.
  • 14 ноября 2020 года – победил Келла Брука. Это была четвертая защита титула Кроуфорда.

21 ноября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в рамках которого прошла пятая защита чемпионского титула Теренса Кроуфорда. Он встречался с Шоном Портером в 10-м раунде техническим нокаутом: после двух нокдаунов его угол выбросил полотенце.

Кадры боя:

Эмоции бойцов:

Чемпионский танец Коуфорда:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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