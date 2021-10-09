Ашот Хачатурянц
РПЛ
Хачатурянц – единственный кандидат на должность президента РПЛ
09 октября 2021, 12:30
Избирательная комиссия РПЛ завершила регистрацию кандидатов на выборы нового президента российской Премьер-лиги. Сам процесс начался 8 октября. 9 октября на сайте РПЛ появилось такое сообщение:
«По состоянию на последний день срока, отведенного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ».
Сами выборы состоятся 22 ноября.
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