Хачатурянц – единственный кандидат на должность президента РПЛ

Избирательная комиссия РПЛ завершила регистрацию кандидатов на выборы нового президента российской Премьер-лиги. Сам процесс начался 8 октября. 9 октября на сайте РПЛ появилось такое сообщение:

«По состоянию на последний день срока, отведенного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ».

Сами выборы состоятся 22 ноября.