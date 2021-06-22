«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией
Дания обыграла Россию в третьем туре группового этапа Евро-2020 и вышла в плей-офф турнира. Вокруг – бешеная атмосфера фанатов:
Внутри сборной Дании – бесконечный восторг.
После победы Пьер-Эмиль Хейбьерг выложил пост: «Вперед Дания, вперед Кристиан и вперед стадион «Паркен». Мы в числе топ-16!»
В комментарии к Хейбергу пришел защитник Дании Йоаким Меле и прокомментировал очень доступно для русскоговорящих болельщиков: «Suka ***».
Откуда Мэле знает русский мат? Он с декабря играет в «Аталанте», а там у него много учителей, которые дадут курсы мата на русском: Алексей Миранчук, украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
Кстати, про Меле – недавно в эфире TeleSport ведущий Денис Наливайко быстро перечислил латералей Васса и Мэле. Получился такой каламбур:
У Меле не было больших интервью на итальянском, но недавно он говорил: «Мне нравится наши игроки в «Аталанте». Потрясающие парни, и это касается не только итальянцев. Есть парни из Восточной Европы, очень талантливые и умные ребята».