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#Дания #Россия #Евро-2020

«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией

22 июня 2021, 16:31

инстаграм Йоакима Мэле

Дания обыграла Россию в третьем туре группового этапа Евро-2020 и вышла в плей-офф турнира. Вокруг – бешеная атмосфера фанатов:

Внутри сборной Дании – бесконечный восторг.

После победы Пьер-Эмиль Хейбьерг выложил пост: «Вперед Дания, вперед Кристиан и вперед стадион «Паркен». Мы в числе топ-16!»

В комментарии к Хейбергу пришел защитник Дании Йоаким Меле и прокомментировал очень доступно для русскоговорящих болельщиков: «Suka ***».

Откуда Мэле знает русский мат? Он с декабря играет в «Аталанте», а там у него много учителей, которые дадут курсы мата на русском: Алексей Миранчук, украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Кстати, про Меле – недавно в эфире TeleSport ведущий Денис Наливайко быстро перечислил латералей Васса и Мэле. Получился такой каламбур:

У Меле не было больших интервью на итальянском, но недавно он говорил: «Мне нравится наши игроки в «Аталанте». Потрясающие парни, и это касается не только итальянцев. Есть парни из Восточной Европы, очень талантливые и умные ребята».

Матч завершен
Россия
Дзюба 70'
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38'
Поульсен 59'
Кристенсен 79'
Меле 82'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты о победе Дании:
«Теперь понятно, почему Собянин ограничил работу баров». Как Россия реагирует на вылет сборной (опять!)
Как датчане болели за сборную: песни, толпы и летящие стаканы пива – хвалят даже футболисты России
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