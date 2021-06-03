Россия впервые с 2011 года обыграла Канаду на ЧМ

Канада обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 2:1. Статистика их встреч на ЧМ:

С 1992 года они сыграли на чемпионате мира в 19-й раз, десять из них – в плей-офф.

Чаще побеждала Канада 11 раз против восьми раз.

Последняя победа России была в 2011 году – 2:1, четвертьфинал ЧМ. С тех пор она трижды проигрывала, в том числе в финале 2015-го.

Всего в 1/4 финала Россия и Канада сыграли в четвертый раз. (Трижды) выигрывала Россия, (один) раз – Канада.

В полуфинале Канада сыграет с США. Игра пройдет 5 июня, финал и матч за третье место – 6 июня.