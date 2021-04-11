Виктор Гончаренко
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«Краснодар» проиграл в дебютном матче Гончаренко
11 апреля 2021, 15:56
6 апреля Виктор Гончаренко стал главным тренером «Краснодара». Спустя 5 дней команда при нем сыграла первый матч – и проиграла «Арсеналу» 0:1.
Для «Краснодара» этот поражение:
- Третье в РПЛ подряд.
- Седьмое в 2021-м (в девяти матчах).
Для «Арсенала» эта победа:
- Прерывание трехматчевой серии из поражений в чемпионате России.
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