Виктор Гончаренко
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #Краснодар #Футбол #Арсенал Тула

«Краснодар» проиграл в дебютном матче Гончаренко

11 апреля 2021, 15:56

6 апреля Виктор Гончаренко стал главным тренером «Краснодара». Спустя 5 дней команда при нем сыграла первый матч – и проиграла «Арсеналу» 0:1.

Для «Краснодара» этот поражение:

  • Третье в РПЛ подряд.
  • Седьмое в 2021-м (в девяти матчах).

Для «Арсенала» эта победа:

  • Прерывание трехматчевой серии из поражений в чемпионате России.
Матч завершен
Арсенал
Тула
Чаушич 62'
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
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Источник:
Гол.ру
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