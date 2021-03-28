Анна Щербакова
фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
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#Анна Щербакова #фигурное катание #Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Щербакова празднует день рождения на чемпионате мира. Чен поздравил ее, подарив торт

28 марта 2021, 20:00

ютуб-канал Первого канала

26 марта – Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира.

28 марта – Щербаковой исполнилось 17 лет. Про свой день рождения Щербакова говорила так:

• «Наверное, это самый лучший подарок, который я даже представить себе не могла, что смогу его сделать! До этого момента я об этом не думала, чтобы не связывать это никак, чтобы это никак на меня не давило, что я обязана.

Но сейчас, конечно, я понимаю, что это лучшее, что могла для себя сделать, лучший подарок, который могла себе преподнести».

• «Это будет запоминающийся день рождения, больших празднований никогда не устраиваю, у меня всегда тренировки в этот день, а сейчас он проходит так необычно».

Из-за коронавирусных ограничений все фигуристы приехали на чемпионат мира без семей. Но Щербакова все-таки получила свой праздничный сюрприз – во время показательных выступлений Нэтан Чен, ставший чемпион мира, выкатился на лед, поздравил ее, подарив торт.

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