Эрик Максим Чупо-Мотинг
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Игрок Камеруна не получил письмо с вызовом в сборную и теперь пропустит игры. Его отправили на неправильный адрес
23 марта 2021, 11:14
Сборная Камеруна по футболу готовится к матчам квалификации Кубка африканских наций. В заявку команды вошли 16 игроков, но в списке не оказалось нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга.
Это один из ключевых игроков сборной, играющий за «Баварию». Главный тренер Камеруна во пресс-конференции объяснял, что Чупо-Мотинг не ответил на запрос Федерации футбола страны о вызове в сборную.
Отец и агента футболиста отверг это и в интервью Naja TV привел другую версию. TZ приводит перевод с французского:
- Чупо-Мотинг готовился к играм сборной, а «Бавария» согласилась его отпустить. Но клуб не получил запроса от Федерации футбола Камеруна.
- Отец игрока утверждает, что камерунские чиновники потом извинились перед «Баварией» за ошибку. Они якобы признали, что не отправили вызов игроку.
- Вероятно, письмо попало на неправильный адрес.
Немецкое издание Bild подтверждает версию с неправильной отправкой письма. Журналисты пишут, что имэйл Федерации ушел на почту самой же Федерации. Официально это пока не комментировали.
- Дедлайн для заявки игроков на матчи прошел. Пригласить Чупо-Мотинга на ближайшие игры уже нельзя.
- Камерун лидирует в группе F квалификации Кубка африканских наций. У него 10 очков, а у занимающего второе место Мозамбика – 4 очка.
- 26 марта Камерун сыграет с Кабо Верде, 30 марта – с Руандой.
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