Игрок Камеруна не получил письмо с вызовом в сборную и теперь пропустит игры. Его отправили на неправильный адрес

Сборная Камеруна по футболу готовится к матчам квалификации Кубка африканских наций. В заявку команды вошли 16 игроков, но в списке не оказалось нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга.

Это один из ключевых игроков сборной, играющий за «Баварию». Главный тренер Камеруна во пресс-конференции объяснял, что Чупо-Мотинг не ответил на запрос Федерации футбола страны о вызове в сборную.

Отец и агента футболиста отверг это и в интервью Naja TV привел другую версию. TZ приводит перевод с французского:

Чупо-Мотинг готовился к играм сборной, а «Бавария» согласилась его отпустить. Но клуб не получил запроса от Федерации футбола Камеруна.

Отец игрока утверждает, что камерунские чиновники потом извинились перед «Баварией» за ошибку. Они якобы признали, что не отправили вызов игроку.

Вероятно, письмо попало на неправильный адрес.

Немецкое издание Bild подтверждает версию с неправильной отправкой письма. Журналисты пишут, что имэйл Федерации ушел на почту самой же Федерации. Официально это пока не комментировали.