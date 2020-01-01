Нето (Норберто Мурара Нето)
№13
Вратарь
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Команда
Барселона
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 июля 1989 (30) лет
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Барселона
1
0
0
0