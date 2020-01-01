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Нето (Норберто Мурара Нето)
№13
Вратарь
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Команда
Барселона
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 июля 1989 (30) лет
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Барселона
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