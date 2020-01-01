Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Неймар (Неймар Да Силва)
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСЖ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 февр. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
2
2
0
2
0