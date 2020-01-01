Нефтехимик
Нижнекамск
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Страна
Россия
Стадион
Нефтехимик
Тренер
Юрий Уткульбаев
Ю. Уткульбаев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Алан Лелюкаев А. Лелюкаев
Защ
20
1
0
0
0
0
Андрей Семенов А. Семенов
Защ
28
1
0
0
0
0
5
Лев Потапов Л. Потапов
Защ
27
1
0
0
0
0
Максим Ширяев М. Ширяев
Защ
25
1
0
0
0
0
96
Илья Кубышкин И. Кубышкин
Защ
24
0
0
0
0
0
3
Денис Кайков Д. Кайков
Защ
23
0
0
0
0
0
51
Илья Агапов И. Агапов
Защ
19
0
0
0
0
0
21
Вагиз Галиулин В. Галиулин
Пол
33
1
0
0
0
0
Илья Петров И. Петров
Пол
25
1
0
0
0
0
7
Павел Шадрин П. Шадрин
Пол
27
1
0
0
0
0
13
Давид Хубаев Д. Хубаев
Пол
26
1
0
0
0
0
Данил Кленкин Д. Кленкин
Пол
30
1
0
0
0
0
91
Владимир Осипов В. Осипов
Пол
19
0
0
0
0
0
11
Бобир Давлатов Б. Давлатов
Пол
24
0
0
0
0
0
89
Михаил Яковлев М. Яковлев
Пол
21
0
0
0
0
0
Александр Юшин А. Юшин
Нап
25
1
0
0
0
0
Артем Котик А. Котик
Нап
19
1
0
0
0
0
88
M. Artemchuk M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
27
Андрей Голубев А. Голубев
Вра
27
1
3
0
0
0
18
Вячеслав Исупов В. Исупов
Вра
27
0
0
0
0
0
20
игроков
20
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
3
нападающих