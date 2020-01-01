Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
20
1
0
0
0
0
Защ
28
1
0
0
0
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
33
1
0
0
0
0
Пол
25
1
0
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
25
1
0
0
0
0
Нап
19
1
0
0
0
0
88M. Artemchuk M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
1
3
0
0
0
Вра
27
0
0
0
0
0
20
игроков
20
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
3
нападающих