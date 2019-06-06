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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Биатлон
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Материалы
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября, 13:16
1
У России очень возрастной состав. В игре с венграми – в старте семь человек 31+
#Россия
15 октября, 00:15
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
#Криштиану Роналду
06 июня 2019, 11:20
Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет
2
#Россия
12 октября, 17:00
2
Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата
#Антон Миранчук
12 октября, 01:10
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷♂️
1
#Андрей Мостовой
12 октября, 00:05
1
Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш
11 октября, 17:14
19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
1
#Доминик Собослаи
06 сентября, 15:00
1
Новый состав России: парень из второй Бундеслиги, возвращение Черышева и Кузяев, который 2 месяца без клуба
#Россия
28 сентября, 14:57
Роналду забил 100 голов за сборную. На это ушло 16 лет
1
#Криштиану Роналду
08 сентября, 23:03
1
Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель
#Англия
07 сентября, 15:20
Шунин дебютировал в сборной 13 лет назад, но заиграл только сейчас
1
#Антон Шунин
06 сентября, 22:49
1
Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
#Сербия
03 сентября, 17:59
Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу
1
#Россия
06 сентября, 21:41
1
Кузяев уже месяц без клуба, но вышел в старте сборной и сделал ассист
1
#Далер Кузяев
06 сентября, 19:17
1
Сегодня Венгрия – Россия. Главное по матчу
#Россия
06 сентября, 13:15
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
#Джеймс Уорд-Праус
05 сентября, 23:25
Лига наций при пандемии: итог матча может решить жребий, а судья – быть из страны одной из сборных
#Лига наций
31 августа, 23:05
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
1
#Англия
05 сентября, 22:03
1
Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
#Джорджо Кьеллини
05 сентября, 11:07
Кубок Лиги чемпионов уже 11 лет гравирует один человек. Он работает в полной тишине и совсем не общается с игроками
1
#УЕФА
04 сентября, 13:29
1
Караваев из-за Марио не заиграл в ЦСКА, а в сборной – ушел на левый фланг. И запулил оттуда супергол
1
#Вячеслав Караваев
04 сентября, 01:38
1
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа, 16:55
У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
1
#Россия
04 сентября, 00:15
1
Промахнулся по пустым, заработал пенальти. Весь нестабильный год Бакаева – в одной игре за сборную
#Зелимхан Бакаев
03 сентября, 23:11
Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват
#Федор Смолов
03 сентября, 14:45
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября, 17:50
1
Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные
#Лига наций
09 июня 2019, 23:30
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