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Лента
Матч-центр
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Нгонда Музинга
№3
Защитник
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Команда
Дижон
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
31 дек. 1994 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Страсбур
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Анжер
2 : 0
Дижон
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Бордо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'