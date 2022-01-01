Евровидение
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Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза
Дата основания
1956 г.
Автор
Марсель Безенсон
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Музыка
Результаты первого полуфинала Евровидения-2022
#Евровидение
Музыка
Дата и время финала Евровидения-2022 в Турине
#Евровидение
Музыка
Онлайн-трансляция финала конкурса Евровидение-2022
#Евровидение
Музыка
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2022
#Евровидение
Музыка
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2022
#Евровидение
Музыка
Страны-участницы второго полуфинала Евровидения-2022
#Евровидение
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Материалы
Что надо знать про группу Kalush Orchestra, которая выступает на Евровидении-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях
#Kalush Orchestra
Как голосовать на Евровидении-2022: что делать гражданам России, какие правила нужно учитывать
#Евровидение
«Евровидение» не разрешит голосование из России – в нем участвуют только жители стран-участниц конкурса
#Евровидение
На Евровидении выступит тиктокер с 12 млн подписчиков: спал на парковке, называл себя блохой и стал популярным из-за каверов
#Сэм Райдер
Где и когда смотреть прямые трансляции Евровидения-2022
#Евровидение
Кто отказался от участия в Евровидении-2022
#Евровидение
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