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Ароль Мукуди
№2
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 нояб. 1997 (22) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
4
Ницца
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
79'
79'
79'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
14'
14'
14'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
85'
85'
85'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Брест
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'