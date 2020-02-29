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Максим Мухин
№76
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 нояб. 2001 (18) лет
Рост
181
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Тамбов
2
Локомотив
3
был в запасе