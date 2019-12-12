Роберт Мудражия
№24
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 мая 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 1' - 46'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 79' - 90'
Лугано
0
Копенгаген
1
минуты: 79' - 90'