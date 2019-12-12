Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберт Мудражия
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 мая 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 1' - 46'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 79' - 90'
Лугано
0
Копенгаген
1
минуты: 79' - 90'