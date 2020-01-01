Мохамед Салах
№11
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Египет
Дата рождения
15 июня 1992 (27) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
2
0
0
0
0