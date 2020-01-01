Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мохамед Салах
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Египет
Дата рождения
15 июня 1992 (27) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
2
0
0
0
0